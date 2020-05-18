Galatasaray'a Komşu'dan 18'lik sağ bek: Vagiannidis

Galatasaray, Panathinaikos ile olan sözleşmesi sona erecek 18 yaşındaki sağ bek Giorgos Vagiannidis'i listesinde tutuyor.

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Galatasaray'a Komşu'dan 18'lik sağ bek: Vagiannidis
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18 Mayıs 2020 10:18
Genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen Galatasaray, Panathinaikos ile olan sözleşmesi sona erecek Giorgos Vagiannidis'i listesinde tutuyor.

18 yaşındaki sağ bek sezon sonunda boşa çıkacak. Bu sezon Yunanistan'da 17 maça çıkan genç isim, 5 gol, 1 asist yaptı.

Vagiannidis, Mariano'nun yerine düşünülüyor.

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