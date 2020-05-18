Genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen Galatasaray, Panathinaikos ile olan sözleşmesi sona erecek Giorgos Vagiannidis'i listesinde tutuyor.
18 yaşındaki sağ bek sezon sonunda boşa çıkacak. Bu sezon Yunanistan'da 17 maça çıkan genç isim, 5 gol, 1 asist yaptı.
Vagiannidis, Mariano'nun yerine düşünülüyor.
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18 yaşındaki sağ bek sezon sonunda boşa çıkacak. Bu sezon Yunanistan'da 17 maça çıkan genç isim, 5 gol, 1 asist yaptı.
Vagiannidis, Mariano'nun yerine düşünülüyor.
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