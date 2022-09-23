Galatasaray ve Beşiktaş, Erciyes'te karşılaşacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 16. düzenlenecek Erciyes Kupası, 28 Eylül Çarşamba günü başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 28 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele edecek.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 28 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele edecek.
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