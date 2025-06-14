Transfer sezonunu Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak açan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Barcelona ve Almanya Milli Takımı'nın 33 yaşındaki kalecisi Andre Ter Stegen ile görüşen Galatasaray, büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Kariyerine Mönchengladbach'ta başlayan Stegen, 2014'te 12 milyon Euro bonservis ile Barcelona'ya transfer oldu.
AYRILIK ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI
Barcelona'nın bu sezon Espanyol'dan Joan Garcia'yı 25 milyon Euro'ya kadrosuna katmasının ardından Ter Stegen için de ayrılık çanları çalmaya başladı.
Barcelona ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisi, yedekte kalmak istemediği ve bunun için ayrılık düğmesine bastığı öğrenildi. Yıllık vergiler dahil 6.3 milyon Euro kazancı olan oyuncu için Galatasaray yıllık vergiler hariç 5 milyon Euro önerirken kritik nokta ise Barcelona'nın bonservis beklentisi.
MAKUL BONSERVİS YA DA KİRALAMA
Katalan ekibinin yüksek bir bedel istemesi durumunda rotasını farklı isimlere çevirmeyi de düşünen yönetim, Barcelona makul seviyede kalırsa ya kiralık ya da satın alma ile bu oyuncuyu kadrosuna katacak.
Alman kaleci geride kalan sezonda tendon yırtığı nedeniyle toplam 9 maçta sahaya çıkarken sağlığına kavuştu ve milli takımı ile Uluslar Ligi yarı final ve üçüncülük maçlarında 90'ar dakika forma giydi.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
33 yaşındaki Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
U16 takımlarından itibaren Almanya kalesini koruyan Ter Stegen, 44 defa da A takımla sahaya çıktı.
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