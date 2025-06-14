Transfer sezonunu Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak açan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Barcelona ve Almanya Milli Takımı'nın 33 yaşındaki kalecisi Andre Ter Stegen ile görüşen Galatasaray, büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Kariyerine Mönchengladbach'ta başlayan Stegen, 2014'te 12 milyon Euro bonservis ile Barcelona'ya transfer oldu.



AYRILIK ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI

Barcelona'nın bu sezon Espanyol'dan Joan Garcia'yı 25 milyon Euro'ya kadrosuna katmasının ardından Ter Stegen için de ayrılık çanları çalmaya başladı.Barcelona ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisi, yedekte kalmak istemediği ve bunun için ayrılık düğmesine bastığı öğrenildi.Alman kaleci geride kalan sezonda tendon yırtığı nedeniyle toplam 9 maçta sahaya çıkarken sağlığına kavuştu ve milli takımı ile Uluslar Ligi yarı final ve üçüncülük maçlarında 90'ar dakika forma giydi.33 yaşındaki Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.U16 takımlarından itibaren Almanya kalesini koruyan Ter Stegen, 44 defa da A takımla sahaya çıktı.