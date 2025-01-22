Galatasaray transferi bitirdi; 4.2 milyon euro

Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray, Danimarkalı stoperin boşluğunu Skriniar ile dolduracak.
29 yaşındaki oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain, kiralama limitini açtığı anda Skriniar satın alma opsiyonuyla sarı kırmızılı kulübün yolunu tutacak.
Galatasaray, Slovak stoperle 4.2 milyon Euro karşılığında kesin anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun, yarım sezonluk kalan 1.8 milyon Euro ücretini PSG ödemeye devam edecek.
OKAN BURUK'U MUTLU ETTİ
Bu transfer en çok teknik direktör Okan Buruk'u mutlu etti. Çünkü Buruk'un stoper listesindeki ilk tercihi Skriniar'dı.
NAPOLİ DE İSTEDİ
Oyuncu ile Napoli de ilgilendi ancak Galatasaray bu transferi bitirdi.
29 yaşındaki oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain, kiralama limitini açtığı anda Skriniar satın alma opsiyonuyla sarı kırmızılı kulübün yolunu tutacak.
Galatasaray, Slovak stoperle 4.2 milyon Euro karşılığında kesin anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun, yarım sezonluk kalan 1.8 milyon Euro ücretini PSG ödemeye devam edecek.
OKAN BURUK'U MUTLU ETTİ
Bu transfer en çok teknik direktör Okan Buruk'u mutlu etti. Çünkü Buruk'un stoper listesindeki ilk tercihi Skriniar'dı.
NAPOLİ DE İSTEDİ
Oyuncu ile Napoli de ilgilendi ancak Galatasaray bu transferi bitirdi.