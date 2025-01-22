Galatasaray transferi bitirdi; 4.2 milyon euro

Galatasaray, uzun zamandır uğraştığı Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray transferi bitirdi; 4.2 milyon euro
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22 Ocak 2025 07:58
Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray, Danimarkalı stoperin boşluğunu Skriniar ile dolduracak.

29 yaşındaki oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain, kiralama limitini açtığı anda Skriniar satın alma opsiyonuyla sarı kırmızılı kulübün yolunu tutacak.

Galatasaray, Slovak stoperle 4.2 milyon Euro karşılığında kesin anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun, yarım sezonluk kalan 1.8 milyon Euro ücretini PSG ödemeye devam edecek.

OKAN BURUK'U MUTLU ETTİ

Bu transfer en çok teknik direktör Okan Buruk'u mutlu etti. Çünkü Buruk'un stoper listesindeki ilk tercihi Skriniar'dı.

NAPOLİ DE İSTEDİ

Oyuncu ile Napoli de ilgilendi ancak Galatasaray bu transferi bitirdi. 

 
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