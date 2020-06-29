Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maçın iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com
Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları
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29 Haziran 2020 16:19
Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşma için iddaa Risk Yönetim Kurulu oranları belirledi.

Galatasaray'ın evinde oynayacağı karşılaşmada kazanma ihtimaline 2,00 oran verildi. Beraberlik seçeneğini oranı 3,15 olarak açıklanırken, Trabzonspor galibiyetine 2,60 oran belirlendiği duyuruldu.

5 Temmuz pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının 2,5 Üst bitme ihtimaline 1,50, 2,5 Alt bitme ihtimaline ise 2,00 oran belirlendi.

Süper Lig'de 30. Haftanın iddaa oranları

Kayserispor 3.40 - 3.30 - 1.67 Beşiktaş
Fenerbahçe 1.50 - 3.40 - 4.20 Göztepe
Antalyaspor 3.35 - 3.20 - 1.70 Başakşehir
Denizlispor 2.25 - 2.90 - 2.45Gaziantep FK
Ankaragücü 3.50 - 3.20 - 1.67 Alanyaspor
Y.Malatya 2.00 - 3.05 - 2.65 Gençlerbirliği
Kasımpaşa 2.35 - 3.25 - 2.15 Sivasspor
Konyaspor 1.90 - 2.85 - 3.15 Rizespor



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