Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları

Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen karşılaşma için iddaa Risk Yönetim Kurulu oranları belirledi.
Galatasaray'ın evinde oynayacağı karşılaşmada kazanma ihtimaline 2,00 oran verildi. Beraberlik seçeneğini oranı 3,15 olarak açıklanırken, Trabzonspor galibiyetine 2,60 oran belirlendiği duyuruldu.
5 Temmuz pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının 2,5 Üst bitme ihtimaline 1,50, 2,5 Alt bitme ihtimaline ise 2,00 oran belirlendi.
Süper Lig'de 30. Haftanın iddaa oranları
Kayserispor 3.40 - 3.30 - 1.67 Beşiktaş
Fenerbahçe 1.50 - 3.40 - 4.20 Göztepe
Antalyaspor 3.35 - 3.20 - 1.70 Başakşehir
Denizlispor 2.25 - 2.90 - 2.45Gaziantep FK
Ankaragücü 3.50 - 3.20 - 1.67 Alanyaspor
Y.Malatya 2.00 - 3.05 - 2.65 Gençlerbirliği
Kasımpaşa 2.35 - 3.25 - 2.15 Sivasspor
Konyaspor 1.90 - 2.85 - 3.15 Rizespor
Galatasaray'ın evinde oynayacağı karşılaşmada kazanma ihtimaline 2,00 oran verildi. Beraberlik seçeneğini oranı 3,15 olarak açıklanırken, Trabzonspor galibiyetine 2,60 oran belirlendiği duyuruldu.
5 Temmuz pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının 2,5 Üst bitme ihtimaline 1,50, 2,5 Alt bitme ihtimaline ise 2,00 oran belirlendi.
Süper Lig'de 30. Haftanın iddaa oranları
Kayserispor 3.40 - 3.30 - 1.67 Beşiktaş
Fenerbahçe 1.50 - 3.40 - 4.20 Göztepe
Antalyaspor 3.35 - 3.20 - 1.70 Başakşehir
Denizlispor 2.25 - 2.90 - 2.45Gaziantep FK
Ankaragücü 3.50 - 3.20 - 1.67 Alanyaspor
Y.Malatya 2.00 - 3.05 - 2.65 Gençlerbirliği
Kasımpaşa 2.35 - 3.25 - 2.15 Sivasspor
Konyaspor 1.90 - 2.85 - 3.15 Rizespor