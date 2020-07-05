Galatasaray - Trabzonspor maçında VAR uyarısı sonrası penaltı

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında Trabzonspor lehine penaltı kararı geldi. İşte o pozisyon ve yaşananlar...

Haber; Sporx.com
Galatasaray - Trabzonspor maçında VAR uyarısı sonrası penaltı
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05 Temmuz 2020 21:44
Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü konuşulan anlardan oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Caleb Ekuban'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya ön direkte vuran Alexander Sörloth'un şutu yandan auta gitti. Sörloth, topa vururken Ryan Donk'un arkadan bir müdahalesi olduğunu belirtti ve itirazlarda bulundu. 

Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrası kenara giderek pozisyonu izledi. Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor'da Jose Sosa penaltıyı gole çevirerek bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.



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