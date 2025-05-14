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Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi sopalı kavga!

Türkiye Kupası Finali öncesinde Gaziantep'te Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında arbede yaşandı.

calendar 14 Mayıs 2025 15:26
Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi sopalı kavga!
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi istenmeyen görüntüler yaşandı.

Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumrukların ve sopaların konuştuğu olayda, Gaziantep halkı olaya müdahale etmeye çalıştı.

İşte o anlar;

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