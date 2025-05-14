Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi sopalı kavga!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gaziantep Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi istenmeyen görüntüler yaşandı.
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumrukların ve sopaların konuştuğu olayda, Gaziantep halkı olaya müdahale etmeye çalıştı.
İşte o anlar;
Gaziantep Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi istenmeyen görüntüler yaşandı.
Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumrukların ve sopaların konuştuğu olayda, Gaziantep halkı olaya müdahale etmeye çalıştı.
İşte o anlar;
Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesi Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı.pic.twitter.com/QpW4O6vcVq
— Sporxtv (@sporxtv) May 14, 2025