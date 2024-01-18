Galatasaray taraftarları Trabzon'a gidiyor

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park'ta oynanacak olan derbiye, sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

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Galatasaray taraftarları Trabzon'a gidiyor
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18 Ocak 2024 12:33
Son güncelleme 18 Ocak 2024 12:41
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park'ta oynanacak olan derbi öncesi, deplasman tribünü hakkında karar alındı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada karşılaşma Galatasaray taraftarlarının gelmesine izin verileceği açıklandı ve sarı-kırmızılı taraftarların deplasman yolu açıldı.

Yapılan açıklamaya göre; misafir takım tribününde 2032 Galatasaray taraftarı izleyebilecek.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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