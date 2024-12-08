Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Victor Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1' de Bekir Böke kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (38)
2- Fenerbahçe (32)
3- Samsunspor (29)
10- Sivasspor (18)
OKAN BURUK, DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mauro Icardi dışında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.
Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştirdi. 3'lü savunma ile çıktığı son iki karşılaşmadan (AZ Alkmaar: 1-1 ve Eyüpspor: 2-2) beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, Sivasspor karşısında takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürdü.
"İKİ SİSTEMİ DE OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, iki sistemi birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak." dedi.
İLK DAKİKADA SARI KART
Maçın ilk dakikasında Victor Osimhen'i düşüren Noah Sonko-Sundberg, sarı kartla cezalandırıldı.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Maçın 3. dakikasında alatasaray, gole yaklaştı. Barış Alper'in vuruşu savunmadan döndü. Devam eden pozisyonda Mertens'in vuruşu dışarıya gitti.
OSIMHEN BOŞ AĞLARI BULAMADI
Maçın 9. dakikasında Galatasaray'da Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Nikolic'ten sıyrıldı. Osimhen'in dar açıdan vuruşu dışarıya gitti.
SİVASSPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ
Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Garry Rodrigues, Roland Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Rodrigues ve Sivassporlu oyuncular, penaltı ve kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Turgut Doman, oyunun devam etmesini istedi.
METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sivasspor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.
Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu.
Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.
Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem kırmızı kart kararında kaldı.
GALATASARAY'DA BU SEZON İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ
Galatasaray, Sivas deplasmanında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.
Sarı-kırmızılılarda, Sivasspor ile oynanan maçta Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından 16. dakikada kırmızı kart gördü.
Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kart, sarı-kırmızılıların bu sezon gördüğü ilk kırmızı kart oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Metehan, bu maçta forma giyemeyecek.
KEREM DE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ
Galatasaray'da geçen sezon da Kerem Aktürkoğlu, Sivas deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2024'te gördüğü kırmızı kartın ardından 322 gün sonra Sivas'ta yine 10 kişi kaldı.
1,5 YIL SONRA DİREKT KIRMIZI
Galatasaray, Sivasspor maçından önce ligde son kırmızı direkt kırmızı kartını 2022-2023 sezonundaki İstanbulspor maçında görmüştü. Sarı-kırmızılılarda o maçta Nicolo Zaniolo, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, ligde 572 gün sonra doğrudan kırmızı kart gördü.
GALATASARAY'DA KIRMIZI İTİRAZI
Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart itirazı yaptı.
Mücadelenin 34. dakikada Noah Sonko, ceza yayı üzerinde Lucas Torreia'ya faul yaptı ve sarı kırmızılılar tehlikali bir noktadan serbest vuruş kazandı.
Bu faulün ardından Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcular, sarı kartı bulunan Sonko'nun ikinci sarı kartı görmesi gerektiği itirazında bulundu.
Hakem Turgut Doman Sonko için sarı kartı gerekli görmedi ve sadece faul kararı verdi.
GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI
Galatasaray maçın 34. dakikasında beraberliği yakaladı. Çalımlarla ilerleyen Yunus Akgün'ün şutunda topu elinden kaçıran kaleci Nikolic, topun ağlara gitmesine engel olamadı.
GALATASARAY PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Sivasspor ile karşılaştığı maçta 45+5. dakikada penaltı kazandı.
Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü topu kaleciden kurtardı ve yerde kaldı.
Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.
Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, durumu 2-1'e getirdi.
GALATASARAY FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 53. dakikasında Galatasaray durumu 3-1'e getirdi. Yunus Akgün'ün pasıyla sol çaprazdan çizgiye inen Barış Alper Yılmaz topu çekti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
SİVASSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 90+1. dakikasında Sivasspor, Bekir Böke'nin golüyle durumu 3-2'ye getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.
25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.
36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.
45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2.
49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
53. dakikada Galatasaray 3-1 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti.
57. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.
61. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere gönderdi.
88. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
Net Global Sivasspor: Nikolic (Dk. 46 Ali Şaşal Vural), Murat Paluli, Sonko, Radakovic (Dk.73 Bekir Turaç Böke), Emirhan Başyiğit (Dk. 58 Pritchard), Uğur Çiftçi, Koita, Charisis (Dk. 64 Özkan Yiğiter), Poungouras, Rodrigues (Dk. 73 Balde), Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90 Efe Akman), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 64 Jelert), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 74 Nelson), Osimhen (Dk. 74 Batshuayi)
Goller: Dk. 25 Rodrigues, Dk. 90+1 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic, Dk. 77 Balde, Dk. 90+6 Manaj, Dk. 90+7 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor) Dk. 60 Mertens, Dk. 77 Sallai, Dk. 90+3 Batshuayi, Dk. 90+7 Kerem Demirbay (Galatasaray)
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Victor Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1' de Bekir Böke kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- Galatasaray (38)
2- Fenerbahçe (32)
3- Samsunspor (29)
10- Sivasspor (18)
OKAN BURUK, DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mauro Icardi dışında sakatlık yaşayan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı.
Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştirdi. 3'lü savunma ile çıktığı son iki karşılaşmadan (AZ Alkmaar: 1-1 ve Eyüpspor: 2-2) beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, Sivasspor karşısında takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürdü.
"İKİ SİSTEMİ DE OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, iki sistemi birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak." dedi.
İLK DAKİKADA SARI KART
Maçın ilk dakikasında Victor Osimhen'i düşüren Noah Sonko-Sundberg, sarı kartla cezalandırıldı.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Maçın 3. dakikasında alatasaray, gole yaklaştı. Barış Alper'in vuruşu savunmadan döndü. Devam eden pozisyonda Mertens'in vuruşu dışarıya gitti.
OSIMHEN BOŞ AĞLARI BULAMADI
Maçın 9. dakikasında Galatasaray'da Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Nikolic'ten sıyrıldı. Osimhen'in dar açıdan vuruşu dışarıya gitti.
SİVASSPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ
Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Garry Rodrigues, Roland Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Rodrigues ve Sivassporlu oyuncular, penaltı ve kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Turgut Doman, oyunun devam etmesini istedi.
METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sivasspor - Galatasaray maçının 15. dakikasında Galatasaray'da Metehan Baltacı, VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.
Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu.
Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.
Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem kırmızı kart kararında kaldı.
GALATASARAY'DA BU SEZON İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ
Galatasaray, Sivas deplasmanında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.
Sarı-kırmızılılarda, Sivasspor ile oynanan maçta Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından 16. dakikada kırmızı kart gördü.
Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kart, sarı-kırmızılıların bu sezon gördüğü ilk kırmızı kart oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Metehan, bu maçta forma giyemeyecek.
KEREM DE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ
Galatasaray'da geçen sezon da Kerem Aktürkoğlu, Sivas deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2024'te gördüğü kırmızı kartın ardından 322 gün sonra Sivas'ta yine 10 kişi kaldı.
1,5 YIL SONRA DİREKT KIRMIZI
Galatasaray, Sivasspor maçından önce ligde son kırmızı direkt kırmızı kartını 2022-2023 sezonundaki İstanbulspor maçında görmüştü. Sarı-kırmızılılarda o maçta Nicolo Zaniolo, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, ligde 572 gün sonra doğrudan kırmızı kart gördü.
GALATASARAY'DA KIRMIZI İTİRAZI
Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçta kırmızı kart itirazı yaptı.
Mücadelenin 34. dakikada Noah Sonko, ceza yayı üzerinde Lucas Torreia'ya faul yaptı ve sarı kırmızılılar tehlikali bir noktadan serbest vuruş kazandı.
Bu faulün ardından Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcular, sarı kartı bulunan Sonko'nun ikinci sarı kartı görmesi gerektiği itirazında bulundu.
Hakem Turgut Doman Sonko için sarı kartı gerekli görmedi ve sadece faul kararı verdi.
GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI
Galatasaray maçın 34. dakikasında beraberliği yakaladı. Çalımlarla ilerleyen Yunus Akgün'ün şutunda topu elinden kaçıran kaleci Nikolic, topun ağlara gitmesine engel olamadı.
GALATASARAY PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Sivasspor ile karşılaştığı maçta 45+5. dakikada penaltı kazandı.
Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü topu kaleciden kurtardı ve yerde kaldı.
Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.
Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, durumu 2-1'e getirdi.
GALATASARAY FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 53. dakikasında Galatasaray durumu 3-1'e getirdi. Yunus Akgün'ün pasıyla sol çaprazdan çizgiye inen Barış Alper Yılmaz topu çekti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
SİVASSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ
Maçın 90+1. dakikasında Sivasspor, Bekir Böke'nin golüyle durumu 3-2'ye getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.
25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.
36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.
45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2.
49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
53. dakikada Galatasaray 3-1 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti.
57. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.
61. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere gönderdi.
88. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün
Net Global Sivasspor: Nikolic (Dk. 46 Ali Şaşal Vural), Murat Paluli, Sonko, Radakovic (Dk.73 Bekir Turaç Böke), Emirhan Başyiğit (Dk. 58 Pritchard), Uğur Çiftçi, Koita, Charisis (Dk. 64 Özkan Yiğiter), Poungouras, Rodrigues (Dk. 73 Balde), Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90 Efe Akman), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 64 Jelert), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 74 Nelson), Osimhen (Dk. 74 Batshuayi)
Goller: Dk. 25 Rodrigues, Dk. 90+1 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic, Dk. 77 Balde, Dk. 90+6 Manaj, Dk. 90+7 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor) Dk. 60 Mertens, Dk. 77 Sallai, Dk. 90+3 Batshuayi, Dk. 90+7 Kerem Demirbay (Galatasaray)