  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha var; Emre Çolak!..
  •  
    Sevilla Fenerbahçe'den istedi; "Onu bize verin"
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..
  •  
    Süper Lig'de 24 saatte 10 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'ın transferdeki 20 rekor oyuncu satışı

Galatasaray, Semih Kaya'yı sağlık kontrolünden geçirdi!

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Galatasaray'ın Semih Kaya anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Semih Kaya'yı sağlık kontrolünden geçirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2019 16:31
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor... Genç stoper Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Sarı-Kırmızılılar eski oyuncuları Semih Kaya'yı transfer etmek için harekete geçti ve bu transferi büyük oranda bitirdi.

Semih Kaya'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin gün içinde açıklanacağı öğrenildi. Semih Kaya, 18:00 sularında Florya'ya giriş yaptı.

BİP Spor'un haberine göre; Semih Kaya'ya 6 aylık 700 bin € maaş ücreti verilirken, Prag'a ücret ödenmeyecek.

SON 5 SENEDE 13 FARKLI SAKATLIK YAŞADI

27 yaşındaki savunma oyuncusu 2014'ten bu yana 13 farklı sakatlık yaşadı.

Metatars kırığı ve adale yırtığı gibi sakatlıkları sık yaşayan Semih, son 4 sezonda yaklaşık 50 maç kaçırdı.

2 SEZONDA 21 MAÇ

Semih Kaya, Sparta Prag'ın bu sezon oynadığı 24 resmi maçın 12'sinde forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu, 6 Ekim'den bu yana resmi maça çıkmadı.

Semih Kaya geçen sezon da uzun süre sakatlıklarla boğuşmuş ve takımın oynadığı 36 resmi karşılaşmanın sadece 9'unde yer alabilmişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için