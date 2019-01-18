SON 5 SENEDE 13 FARKLI SAKATLIK YAŞADI

2 SEZONDA 21 MAÇ

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor... Genç stoper Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Sarı-Kırmızılılar eski oyuncuları Semih Kaya'yı transfer etmek için harekete geçti ve bu transferi büyük oranda bitirdi.Semih Kaya'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin gün içinde açıklanacağı öğrenildi. Semih Kaya, 18:00 sularında Florya'ya giriş yaptı.BİP Spor'un haberine göre; Semih Kaya'ya 6 aylık 700 bin € maaş ücreti verilirken, Prag'a ücret ödenmeyecek.27 yaşındaki savunma oyuncusu 2014'ten bu yana 13 farklı sakatlık yaşadı.Metatars kırığı ve adale yırtığı gibi sakatlıkları sık yaşayan Semih, son 4 sezonda yaklaşık 50 maç kaçırdı.Semih Kaya, Sparta Prag'ın bu sezon oynadığı 24 resmi maçın 12'sinde forma giyebildi. Tecrübeli futbolcu, 6 Ekim'den bu yana resmi maça çıkmadı.Semih Kaya geçen sezon da uzun süre sakatlıklarla boğuşmuş ve takımın oynadığı 36 resmi karşılaşmanın sadece 9'unde yer alabilmişti.