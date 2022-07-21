Galatasaray, Sacha Boey için pazarlık masasında

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Fransız sağ bek Sacha Boey için Ligue 1 ekibi Strasbourg'un ısrarı sürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Sacha Boey için pazarlık masasında
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21 Temmuz 2022 11:21
Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı. Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon euro teklif etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

UYUM SORUNU YAŞIYOR

Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de öne sürülürken Sacha Boey'un uyum sorunu yaşadığı belirtildi. 

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