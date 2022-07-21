Galatasaray'da transfer harekatı sürerken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı. Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon euro teklif etti.
TEKLİFİ YÜKSELTTİLER
Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
UYUM SORUNU YAŞIYOR
Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de öne sürülürken Sacha Boey'un uyum sorunu yaşadığı belirtildi.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı. Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon euro teklif etti.
TEKLİFİ YÜKSELTTİLER
Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
UYUM SORUNU YAŞIYOR
Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de öne sürülürken Sacha Boey'un uyum sorunu yaşadığı belirtildi.