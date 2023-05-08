Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor!

ERMAN TOROĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray Kulübü, hakem yorumcusu Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler konusundaki iddialarının ardından harekete geçiyor.Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı kulüp Lale Orta göreve geldiğinden beri bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak.Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan Galatasaray, iddiaların oldukça ciddi olması nedeniyle telefon kayıtlarının da dinlenmesini istiyor.Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti. Toroğlu, daha sonra söz konusu gözlemcinin Fenerbahçe - İstanbulspor maçında görev yaptığını açıklamıştı.