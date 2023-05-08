Galatasaray, Lale Orta için TFF'ye gidiyor!

Galatasaray Kulübü, hakem yorumcusu Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler konusundaki iddialarının ardından harekete geçiyor.
TFF'YE MAÇLARIN İNCELENMESİ TALEBİ!
Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı kulüp Lale Orta göreve geldiğinden beri bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak.
TELEFON KAYITLARI DA İSTENECEK!
Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan Galatasaray, iddiaların oldukça ciddi olması nedeniyle telefon kayıtlarının da dinlenmesini istiyor.
ERMAN TOROĞLU'NUN İDDİALARI NELER?
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti. Toroğlu, daha sonra söz konusu gözlemcinin Fenerbahçe - İstanbulspor maçında görev yaptığını açıklamıştı.
ERMAN TOROĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'YE MAÇLARIN İNCELENMESİ TALEBİ!
Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Sarı-kırmızılı kulüp Lale Orta göreve geldiğinden beri bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak.
TELEFON KAYITLARI DA İSTENECEK!
Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir hukuki çalışma başlatan Galatasaray, iddiaların oldukça ciddi olması nedeniyle telefon kayıtlarının da dinlenmesini istiyor.
ERMAN TOROĞLU'NUN İDDİALARI NELER?
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti. Toroğlu, daha sonra söz konusu gözlemcinin Fenerbahçe - İstanbulspor maçında görev yaptığını açıklamıştı.
ERMAN TOROĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
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