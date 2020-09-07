"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."







Galatasaray Kulübü'nün resmi uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair paylaşım gelmişti. Oyuncu, İstanbul'a ulaştı.



Galatasaray Kulübü'nün resmi uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair paylaşım gelmişti. Oyuncu, İstanbul'a ulaştı.

Galatasaray,transferini KAP'a bildirdi.Son olarak Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan 24 yaşındaki Etebo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte transfer edileceği kaydedildi. Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro'nun duyurduğu haberin ardından Etebo da bu paylaşımı Twitter hesabından beğendi. Erken saatlerde yola çıkanYounes Belhanda'nın da menajerliğini yapan William D'Avila'nın menajeri olduğu Etebo, geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City'de 14 maça çıktı. Sezonun ikinci yarısında ise Getafe'de 11 maçta 1 golle oynadı.Stoke City'nin 2018'de Feirense'den 7.2 milyon euroya aldığı Oghenekaro Peter Etebo'nun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor