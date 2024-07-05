Galatasaray Kadın Takımı'nın Devler Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Kadın Takımı'nın Devler Ligi rakibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2024 17:03
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turunda Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi, Lüksemburg ekibi Racing FC Union oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur kura çekiminin İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın, 8. Grup'ta ilk olarak Racing FC Union'la karşılaşacağı, rakibini yenmesi durumunda ise BIIK Shymkent (Kazakistan)-NSA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle 2. tura yükselme maçına çıkacağı aktarıldı.

Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu. Grup maçlarının yeri ise henüz ilan edilmedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery