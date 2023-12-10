Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa'da bronz madalya kazandı

Galatasaray Kadın Judo Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa'da bronz madalya kazandı
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10 Aralık 2023 17:35
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Galatasaray Kadın Judo Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen ve judonun şampiyonlar ligi olarak da adlandırılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda Galatasaray ile Denizli Büyükşehir Belediyespor temsil etti.

Galatasaray Kadın Judo Takımı, organizasyonda Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor ise repesaj mücadelesinde Sırbistan'ın RedStar takımına yenildi.

Türkiye Judo Federasyonu, başarılarından ötürü sporcuları ve teknik heyeti kutladı.

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