Galatasaray'ın Walker için önerdiği rakam ortaya çıktı!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Kyle Walker için görüşmelerini sürüyor.
Gelen haberlere göre 34 yaşındaki oyuncu için Çizme'nin önde gelen kulüplerinden Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin de devre arasında resmi bir teklifle Ada temsilcisinin kapısını çalacağı belirtildi.
G.SARAY'IN ÖNERDİĞİ RAKAM
Galatasaray, daha önce yarım dönem için 4 milyon Euro maliyeti bulunan yıldız oyuncuya 2 milyon Euro önermişti. Sonrasında ise City ile satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapılması planlanıyordu.
Sarı kırmızılılar elini çabuk tutarak, Milan'dan önce bu transferi çözüme kavuşturmak istiyor.
GUARDIOLA AÇIKLADI
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kyle Walker'in takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Pep yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kyle Walker, ayrılmak istediğini ve kariyerini yurt dışında tamamlamak istediğini söyledi."
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.
Gelen haberlere göre 34 yaşındaki oyuncu için Çizme'nin önde gelen kulüplerinden Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin de devre arasında resmi bir teklifle Ada temsilcisinin kapısını çalacağı belirtildi.
G.SARAY'IN ÖNERDİĞİ RAKAM
Galatasaray, daha önce yarım dönem için 4 milyon Euro maliyeti bulunan yıldız oyuncuya 2 milyon Euro önermişti. Sonrasında ise City ile satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapılması planlanıyordu.
Sarı kırmızılılar elini çabuk tutarak, Milan'dan önce bu transferi çözüme kavuşturmak istiyor.
GUARDIOLA AÇIKLADI
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kyle Walker'in takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Pep yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kyle Walker, ayrılmak istediğini ve kariyerini yurt dışında tamamlamak istediğini söyledi."
34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.