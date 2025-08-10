10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'ın üç silahşörleri: Torreira - Lemina - Sara

Galatasaray, Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle son 9 maçta 26 gol atıp sadece 3 gol yedi. Okan Buruk, çift forvetten vazgeçip bu orta saha düzeniyle başarıya ulaştı.

10 Ağustos 2025 11:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın üç silahşörleri: Torreira - Lemina - Sara






Galatasaray son yenilgisini 29 Mart'ta Beşiktaş'tan aldı. O gün çift forvetli sistemi son kez deneyen teknik direktör Okan Buruk, daha sağlam bir orta sahaya dönüş kararı verdi.

Lemina'yı ilk 11'e kalıcı olarak monte eden tecrübeli çalıştırıcı, Torreira'yı 8 numara pozisyonuna çekti ve Sara'yı bu ikilinin önünde kullanmaya başladı.

Lemina-Torreira-Sara üçlüsü ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, yeni sezona da aynı saha içi dizilişle başladı.



SON 9 MAÇTA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜLER

Sarı-kırmızılı takım, Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle rakiplerine çok az sayıda pozisyon veriyor ve net skorla galibiyetler alıyor. 10 numaralı düzeni ya da çift forveti aramayan Galatasaray; Lemina, Torreira ve Sara'nın birlikte oynadığı son 9 maçı rahat kazanırken, 26 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
