Galatasaray'ın üç silahşörleri: Torreira - Lemina - Sara

Galatasaray son yenilgisini 29 Mart'ta Beşiktaş'tan aldı. O gün çift forvetli sistemi son kez deneyen teknik direktör Okan Buruk, daha sağlam bir orta sahaya dönüş kararı verdi.



Lemina'yı ilk 11'e kalıcı olarak monte eden tecrübeli çalıştırıcı, Torreira'yı 8 numara pozisyonuna çekti ve Sara'yı bu ikilinin önünde kullanmaya başladı.



Lemina-Torreira-Sara üçlüsü ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, yeni sezona da aynı saha içi dizilişle başladı.

Sarı-kırmızılı takım, Lemina-Torreira-Sara üçlüsüyle rakiplerine çok az sayıda pozisyon veriyor ve net skorla galibiyetler alıyor. 10 numaralı düzeni ya da çift forveti aramayan Galatasaray; Lemina, Torreira ve Sara'nın birlikte oynadığı son 9 maçı rahat kazanırken, 26 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.