Galatasaray'ın transferde gözü Norveç'te!

İlk devrenin sona ermesinin ardından konsantrasyonunu tamamen ara transfere veren Galatasaray'da büyük hareketlilik başladı.



Antalyaspor maçının kadrosuna alınmayan Ryan Babel ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar rotasını Norveç'e çevirmiş durumda.



TERİM'DEN CEIDE'YE ONAY



Yönetimin, Rosenborg'da forma giyen ve bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emil Konradsen Ceide'ye kanca attığı öğrenildi. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen 20 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu için Fatih Terim'den de onay çıktı.



BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR



Bu sezon 36 maçta 12 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Ceide'yi çok sayıda kulübün takip ettiği, bu nedenle Galatasaray'ın elini çabuk tutmak istediği belirlendi.



Rosenborg ile 2024'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız ülkesinin U21 takımında da oynuyor.





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