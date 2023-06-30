Galatasaray'ın takip ettiği genç orta saha

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Lommel SK'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Filip Krastev için girişimlerine başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'ın takip ettiği genç orta saha
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30 Haziran 2023 13:30
Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, önceliğini iskelet kadroyu korumaya verdi. Mauro Icardi ile görüşmelerini sürdüren Aslan, Victor Nelsson ve Sacha Boey için gelen teklifleri ise henüz yeterli bulmadı. Teknik direktör Okan Buruk da bu 3 oyucunun yanı sıra Lucas Torreira, Milot Rashica gibi şampiyonlukta önemli payı bulunan yıldızların kalmasını istiyor.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Leandro Paredes başta olmak üzere önemli yıldızlarla temaslarını sürdüren Cim Bom, bir yandan da geleceğe yatırım gözüyle baktığı gençleri listesinde bulunduruyor. Bu oyunculardan biri; Filip Krastev... 21 yaşındaki Bulgar orta saha, geçen sezon Levski Sofia'da kiralık forma giydi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Filip Krastev için girişimlere başladığı öğrenildi.

4 TAKIMIN İLGİSİ VAR

Bonservisi Belçika'nın Lommel kulübünde bulunan Krastev, 3 yıldır farklı kulüplerde kiralık oynuyor. Genç yaşına rağmen 11 kez Bulgaristan Milli Takımı'nın formasını giyen 1,78 boyundaki yıldız adayına Leverkusen başta olmak üzere Monaco, Real Sociedad ve Feyenoord gibi kulüplerin de ilgisi, Avrupa basınında haber olmuştu.

BAŞKA GENÇ OYUNCULAR DA VAR

Geride bıraktığımız sezon Levski Sofia'da çıktığı 40 resmi maçta 9 kez gol sevinci yaşayan Krastev, 6 da asist yaptı. 2001 doğumlu isim, orta sahanın merkezinde iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın 'genç' listesinde Krastev'in yanı sıra pek çok genç oyuncunun daha bulunduğu öğrenildi.

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