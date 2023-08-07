Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalması halinde rakibi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
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07 Ağustos 2023 13:12
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 13:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.

Sarı kırmızılı takım, Ljubljana'yı geçmesi halinde play-off'ta Klaksvik/Molde maçının galibiyle karşılaşacak.

İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray
Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys
Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.

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