Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.
Sarı kırmızılı takım, Ljubljana'yı geçmesi halinde play-off'ta Klaksvik/Molde maçının galibiyle karşılaşacak.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray
Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys
Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.
Sarı kırmızılı takım, Ljubljana'yı geçmesi halinde play-off'ta Klaksvik/Molde maçının galibiyle karşılaşacak.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray
Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys
Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise İstanbul'da oynayacak.