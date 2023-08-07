Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;
Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;
Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)