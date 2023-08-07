Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off kuraları çekilecek. Galatasaray'ın play-off'a kalması halinde muhtemel rakibi belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor!
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07 Ağustos 2023 01:48
Son güncelleme 07 Ağustos 2023 01:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;

Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

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