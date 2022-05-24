Galatasaray'ın gencine, 1. Lig'den teklif yağıyor!

Galatasaray, genç futbolcusu Eren Aydın için birçok 1. Lig kulübünden kiralama teklifi aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gencine, 1. Lig'den teklif yağıyor!
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24 Mayıs 2022 08:52
Galatasaray'ın genç oyuncuları değere bindi.

Sezonu pilot takım Niğde Anadolu'da tamamlayan Eren Aydın, kısa sürede 7 gol ve 3 asiste imza atarak Spor Toto 1. Lig kulüplerinin dikkatini çekti.

Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Bandırmaspor başta olmak üzere birçok takım, 19 yaşındaki sarı-kırmızılı forveti transfer listesine aldı. 

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