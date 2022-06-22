Galatasaray'ın forveti Roma'dan!

TRANSFERDE ACELECİ DAVRANMAYACAKLAR

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim takıldı...Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınması istedi.İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken, 5 gol, 6 asist üretti.Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.Kadrosunda Mustafa Muhamed, Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi önemli golcüler bulunan Galatasaray yönetimi, aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.