Galatasaray idmanında büyük sürpriz

Sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray idmanında büyük sürpriz
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02 Temmuz 2020 13:39
Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında bacağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın gelecek yılın devre arasına kadar forma giymesi zor görünürken flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların yıldız file bekçisi bugünkü idmanda bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Trabzonspor maçında oynama ihtimali zor görünen Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

*Bugünkü idmanda Muslera





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