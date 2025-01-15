Galatasaray için yorum: 'Otomatik pilot modunda'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası geride kalırken Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, " G.Saray, ilk yarıyı 50 puanla zirvede bitirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz sarı kırmızılıların Başakşehir maçı ve ilk yarı performansını?" sorusuna yanıt aradı.G.Saray'ın ilk devre performansı olumlu. Hem ligde ilk devreyi 8 puan önde bitirdiler, hem de Avrupa Ligi grubunda namağluplar. Başakşehir ve Göztepe maçlarına bakarsanız tatmin edici oyunlar yok. Her iki müsabaka da yüksek toplarla oynandı, bu kadar yukarıdan oynanan maçlarda teknik futbolcuların fark yaratamamaları normal. Ancak G.Saray'ın Göztepe-Başakşehir maçlarını çok da iyi oynamadan otomatik pilot modunda kazandığını söyleyebiliriz.G.Saray, her biri ayrı kritik viraj olan Göztepe ve Başakşehir maçlarını çok iyi bir oyun sergilemese de kayıpsız atlatmasını bildi. Ligin ilk devresindeki 18 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik alarak sadece 4 puan bıraktı. Bu sıradışı performans ve en yakın rakibi ile aradaki puan farkı ligin ikinci yarısında motivasyon ve özgüven anlamında G.Saray'a büyük katkı yapacak.G.Saray sezon başından bu yana olumsuzluklar yaşamadı değil. İcardi'nin sakatlığı Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması, Young Boys ve Süper Kupa faciaları yaşanmış olsa da Okan Buruk mazeret üretmeden tüm bunların üstesinden gelmeyi başardı. 2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından oyuncu grubunun hâlâ kazanmaya aç olması da toplanan bu puanda en büyük etken oldu. Gözetepe ve Başakşehir maçlarını, hücumdaki kısırlığa rağmen kayıpsız atlatması da son derece önemli.