Galatasaray için flaş iddia: Jonas Adjetey

Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
HALA GÜNDEMİNDE
İsviçre basını, Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiasında bulundu. Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılılarla ismi geçen Basel'in 21 yaşındaki stoperi Jonas Adjetey'yin halen daha gündemde olduğu öne sürüldü.
PERFORMANSI
Basel'de bu sezon 7 resmi maça çıkan Ganalı savunmacı, 587 dakika süre aldı.
