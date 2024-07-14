Galatasaray HDI Sigorta, Jean Patry ile imzaladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Jean Patry'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray HDI Sigorta, Jean Patry ile imzaladı
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14 Temmuz 2024 23:15
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Jean Patry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1996 doğumlu oyuncu Jean Patry ile kadrosunu güçlendirdi. Oyuncumuz, 2024 yılında Fransa Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde en iyi pasör çaprazı seçildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Jean Patry'e 'Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz." denildi.

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