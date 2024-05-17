Galatasaray - Fenerbahçe maçı 750 bin TL'ye maç bileti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk derbisi öncesinde alınan tüm tedbirlere rağmen biletler karaborsaya düştü. Bazı sitelerde tek bir VIP koltuk 750 bin TL'ye satılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı 750 bin TL'ye maç bileti
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17 Mayıs 2024 08:02
Süper Lig'de gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrilmiş durumda. RAMS Park'taki mücadeleye yerinde tanıklık etmek isteyen taraftarların ise tükenen biletlere rağmen mücadeleleri sürüyor.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Sezonun son büyük maçı, belki de şampiyonu belirleyecek olan 90 dakika için geri sayım devam ederken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu rekabeti gelire dönüştürmek isteyenler karaborsada fahiş fiyatlara bilet satıyor.

Her ne kadar karaborsanın önüne geçmek için tedbirler alınsa da bazı sitelerde 750 bin TL'ye VIP koltuk satıldığı görüldü. Farklı kategorilerdeki VIP koltuklar ise 125 bin ile 200 bin TL arasında alıcı buluyor. Öyle ki üst kale arkası tribünlerde bile 20 bin TL'ye satılan biletler var.

Tüm bu astronomik fiyatlara rağmen karaborsa biletlere de ilginin bir hayli fazla olduğu görülüyor.

DEPLASMAN BİLETLERİ DE ANINDA TÜKENDİ

İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçeli taraftarların RAMS  Park'ta oynanacak Galatasaray maçına gidebilecekleri yönünde karar almıştı. Sarı-Lacivertliler için yaklaşık 2647 bilet ayrıldığı belirtildi. Ancak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların sayısı bunun çok üzerindeydi. Kulübe, RAMS Park'taki derbiye gitmek için binlerce talep geldiği öğrenildi. Dev maçta Sarı-Lacivertliler için ayrılan biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi.



 
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