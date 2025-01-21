Galatasaray - Dinamo Kiev: Şaşırtan rakam!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği maç, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ukrayna ekibi, 45. dakikada Vladyslav Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken Galatasaray, 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dakikalar 68'i gösterirken Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, takımının 2. golünü attı ve skor 3-2'ye geldi. 82. dakikada ise Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, Galatasaray ağlarını bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.
6 MAÇTA 1, GALATASARAY'A KARŞI 3 GOL
Bu sonucun ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybeden ve yalnızca 1 gol atabilen Dinamo Kiev'in, Galatasaray karşısında bulduğu 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı.
İŞTE DINAMO KIEV'İN G.SARAY MAÇI ÖNCESİNDE SONUÇLARI
Dinamo Kiev 0-3 Lazio
Hoffenheim 2-0 Dinamo Kiev
Roma 1-0 Dinamo Kiev
Dinamo Kiev 0-4 Ferencvaros
Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
Real Sociedad 3-0 Dinamo Kiev
Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ukrayna ekibi, 45. dakikada Vladyslav Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken Galatasaray, 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dakikalar 68'i gösterirken Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, takımının 2. golünü attı ve skor 3-2'ye geldi. 82. dakikada ise Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, Galatasaray ağlarını bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.
6 MAÇTA 1, GALATASARAY'A KARŞI 3 GOL
Bu sonucun ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybeden ve yalnızca 1 gol atabilen Dinamo Kiev'in, Galatasaray karşısında bulduğu 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı.
İŞTE DINAMO KIEV'İN G.SARAY MAÇI ÖNCESİNDE SONUÇLARI
Dinamo Kiev 0-3 Lazio
Hoffenheim 2-0 Dinamo Kiev
Roma 1-0 Dinamo Kiev
Dinamo Kiev 0-4 Ferencvaros
Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
Real Sociedad 3-0 Dinamo Kiev