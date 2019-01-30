Galatasray'da Diagne'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor! Kasımpaşa ile transfer için görüşmelerde bulunan Galatasaray, Paşa'nın talep ettiği 15 milyon euroluk bonservis bedelini 12.8 milyon euroya kadar indiren sarı-kırmızılı yönetim Diagne'nin transferini bugün açıklayacak.Sabah ve Fotomaç Gazetesi muhabiri Savaş Çorlu da ASpor'da katıldığı canlı yayında,Canlı yayında Galatasaray'ın bankaya verdiği ödeme emrinin fotoğrafını paylaşan Çorlu,Kasımpaşa'nın eski teknik direktörlerinden Şota Arveladze, görev yaptığı Özbekistan Ligi takımlarından Pakhtakor Tashkent'e 2017 yılında golcü transferi yapmak için harekete geçti. Mbaye Diagne'yi transfer etmek isteyen Şota Arveladze, Senegalli golcü ile görüştü. Ancak Diagne, Özbekistan Ligi'nde oynamayı düşünmediğini belirterek, Gürcü teknik adama teşekkür etti.2017-2018 sezonunun devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Kasımpaşa'da kulübün sahibi Turgay Ciner, Şota Arveladze'yi arayarak "Takımın santrfora ihtiyacı var. Bize önerebileceğin biri var mı?" diye sormasıyla Diagne'nin hikayesi başlar! Bu sorunun ardından Şota, Turgay Ciner'e Diagne'yi anlatarak, bu transferi gerçekleştiremediğini ancak Senegalli ismin, Türkiye'ye gelebileceğini anlatır.Şota Arveladze'den Diagne'ye Kasımpaşa'yı anlatmasını ve transferde yardımcı olmasını isteyen Turgay Ciner, transfer ekibine de haber vererek Diagne'ye imza attırılması talimatını verir. Mbaye Diagne ile yapılan görüşmelerin ardından Senegalli golcü, Kasımpaşa'ya imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Turgay Ciner ise bu transfere katkılarından dolayı Şota Arveladze'ye teşekkürlerini iletti.