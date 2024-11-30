Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalara hız verildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdiği belirtildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Ridle Baku ile ilgilendiği aktarıldı.
23 MAÇTA 2 GOL ATTI!
26 yaşındaki Alman sağ bek, bu sezon Wolfsburg'da 13 müsabakada forma şansı buldu. Ridle Baku, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Alman oyuncunun Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ridle Baku'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Mainz altyapısında yetişen Ridle Baku, 2020-2021 sezonu başında 10 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Ridle Baku, Almanya Milli Takımı'nda 4 maça çıktı ve 1 gol attı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Ridle Baku ile ilgilendiği aktarıldı.
23 MAÇTA 2 GOL ATTI!
26 yaşındaki Alman sağ bek, bu sezon Wolfsburg'da 13 müsabakada forma şansı buldu. Ridle Baku, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Alman oyuncunun Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ridle Baku'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Mainz altyapısında yetişen Ridle Baku, 2020-2021 sezonu başında 10 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu. Ridle Baku, Almanya Milli Takımı'nda 4 maça çıktı ve 1 gol attı.