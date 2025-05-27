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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Yunus Akgün

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizinden ameliyat olduğunu ve tedavi sürecine başlandığını açıkladı.

calendar 27 Mayıs 2025 16:16
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Yunus Akgün
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezonun son maçı öncesinde Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.


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