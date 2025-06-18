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Galatasaray'dan PFDK tepkisi!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı kulübe verilen PFDK cezalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Haziran 2025 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan PFDK tepkisi!
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı kulübe verilen PFDK cezalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yazgan, herhangi bir yorum yapmadan sadece sayılar üzerinden değerlendirme yapacağını belirterek, kulüpler arasında verilen cezalar arasındaki farklara dikkat çekti. 

"SADECE RAKAMLARLA KONUŞUYORUM"

Eray Yazgan, geçtiğimiz sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray'a verilen cezaların, rakipleriyle kıyaslandığında daha ağır olduğunu belirtti.



Yazgan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün yaşanan hadiselerle alakalı; PFDK yazışmaları ile alakalı tamamen yorumsuz birkaç tane sayı vermek istiyorum. Geçtiğimiz dönem PFDK'nın kulübümüze verdiği cezalar... PFDK aşamasında, Tahkim'den sonrası değil. Bizim stadımızda geçen sene 175 bloğa kapatma cezası vermiş PFDK, rakibimiz Fenerbahçe'ye sadece 138 blok ceza verilmiş.

Yönetici, teknik adam hak mahrumiyeti; Fenerbahçe'ye 140 gün, bize 179 gün ceza verilmiş. Kulüplerin hak mahrumiyetleriyle alakalı olarak Fenerbahçe'ye 135 gün ceza verirken bize 178 gün ceza vermiş. Bunlar yorumsuz. Elbette süreç içerisinde yorumlarımız olacak."


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