Galatasaray'dan PFDK tepkisi!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı kulübe verilen PFDK cezalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yazgan, herhangi bir yorum yapmadan sadece sayılar üzerinden değerlendirme yapacağını belirterek, kulüpler arasında verilen cezalar arasındaki farklara dikkat çekti.



"SADECE RAKAMLARLA KONUŞUYORUM"



Eray Yazgan, geçtiğimiz sezon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray'a verilen cezaların, rakipleriyle kıyaslandığında daha ağır olduğunu belirtti.

Yazgan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: