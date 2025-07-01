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Galatasaray'dan Morata'ya izin yok!

Galatasaray, Osimhen'in durumu belli olmadığı için Alvaro Morata'nın transferine onay vermedi. 6 milyon Euro'ya kiralanan golcüden gelir bekleniyor.

calendar 01 Temmuz 2025 08:22
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Morata'ya izin yok!
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Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığına şimdilik vize çıkmadı. Sebebi de Victor Osimhen'in durumunun belli olmaması ve sakatlıktan dönen Mauro İcardi'nin nasıl bir performans sergileyeceği konusundaki belirsizlik.

Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan 6 milyon Euro(peşin ödeme) kiraladığı İspanyol forvet, yedek kalacağını düşündüğü için İtalyan ekibi Como ile anlaşmıştı. Milan ve Como da kendi aralarında el sıkışmıştı. Ancak transferin üçüncü ayağındaki sarı kırmızılı kulüpten olumlu cevap verilmedi.

PARA KAZANMA PLANI


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve transfer komitesi "Osimhen'in durumu belli olmadan, netleşmeden Morata ile alakalı bir tasarrufta bulunamayız" cevabını karşı tarafa bildirdi.

Belirsizlikler sebebiyle aceleci davranıp hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılar, Morata'yı şimdilik yeni sezon kadro planlamasına yazdı.

Yönetim, Okan Buruk'un raporu ve Osimhen'in durumuna göre tavır alacak ve bu transferden gelir elde etmeden ayrılığa izin vermeyecek. O sebeple de Alvaro Morata konusu beklemede. 

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