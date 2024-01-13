Galatasaray'dan Leo Dubois hamlesi!

Galatasaray, sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i takıma geri kazandırmak için temaslara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Leo Dubois hamlesi!
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13 Ocak 2024 23:54
Galatasaray'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, sezon başında Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i takıma geri kazandırmak için temaslara başladı.

DURSUN ÖZBEK'İN CEVABI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun olası geri dönüşüyle ilgili sorunun ardından, "Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok." sözlerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başakşehir'de bu sezon 16 maça çıkan Dubois, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Galatasaray'dan sezon başında Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'in sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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