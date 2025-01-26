Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark: 9-0

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Çekmeköy Belediyespor'u 9-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark: 9-0
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26 Ocak 2025 16:15
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Çekmeköy Belediyespor'u 9-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini; 36 ve 69. dakikada Kristina Bakarandze, 44. dakikada Ebru Topçu, 50, 78 ve 79. dakikalarda Ngah Manga,, 75. dakikada Nazlıcan Parlak,  79. dakikada Eda Karataş ve 90+1'de Catalina Usme kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 25'e yükseltirken, Çekmeköy Belediyespor 0 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Çekmeköy Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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