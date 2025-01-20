Galatasaray'dan Jonathan David yoklaması

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Maçın arıdndan yaptığı açıklamada bitiricilikte sorun yaşadıklarını belirten Okan Buruk, gol beceresi yüksek bir futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini ikna etmişti.
Sözcü'de Mesut Yıldırım imzasıyla yer alan habere göre; Mesajı alan Galatasaray yönetimi, Avrupa'da adından söz ettiren Jonathan David'i gündemine aldı. Galatasaray, Fransa'da Lille formasıyla oldukça başarılı işlere imza atan David için nabız yoklamaya başladı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Kanadalı golcünün kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yüksek bedelli bir maaş teklifinde bulunacak.
GOL MAKİNESİ
Jonathan David, Lille'de bu sezon 39 maçta 17 gol ve 7 asiste imza attı.
Kanada'dan Gent altyapısına gelen David, 2018-2020 yılları arasında Belçika ekibinde 83 maçta 37 gol ve 15 asistle oynadı. 27 milyon Euro'ya Lille'e imza atan başarılı golcü, 213 kez formasını giydiği Fransız ekibinde 101 gol ve 25 asiste ulaştı.
Sözcü'de Mesut Yıldırım imzasıyla yer alan habere göre; Mesajı alan Galatasaray yönetimi, Avrupa'da adından söz ettiren Jonathan David'i gündemine aldı. Galatasaray, Fransa'da Lille formasıyla oldukça başarılı işlere imza atan David için nabız yoklamaya başladı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Kanadalı golcünün kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yüksek bedelli bir maaş teklifinde bulunacak.
GOL MAKİNESİ
Jonathan David, Lille'de bu sezon 39 maçta 17 gol ve 7 asiste imza attı.
Kanada'dan Gent altyapısına gelen David, 2018-2020 yılları arasında Belçika ekibinde 83 maçta 37 gol ve 15 asistle oynadı. 27 milyon Euro'ya Lille'e imza atan başarılı golcü, 213 kez formasını giydiği Fransız ekibinde 101 gol ve 25 asiste ulaştı.