Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
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13 Ocak 2025 22:42
Son güncelleme 13 Ocak 2025 22:44
Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

"VAR" gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!"

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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