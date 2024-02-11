Galatasaray'dan dev teklife ret!

Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram konusunda ara transfer döneminde kulübe ciddi bir teklif geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan dev teklife ret!
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11 Şubat 2024 11:01
Galatasaray'da bu sezon başında Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

Okan Buruk'un gelecek sezon takımda kesin olarak kalmasını istediği oyuncu için ilgi devam ediyor.

Belçika ekibinde bu sezon 18 maçta forma giyen Emin büyük beğeni topladı. Emin'in bu performansı için sonrası ilk resmi teklif geldi.

STOKE CITY 7.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Westerlo'da kiralık oynayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunu Stoke City istedi. Ancak bu teklif hemen reddedildi. Cimbom onu gelecek sezon rotasyona alacak.

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