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Galatasaray'dan Barış Alper vetosu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Premier Lig'den talipleri olan Barış Alper Yılmaz'ın satışını veto etti.

calendar 05 Ağustos 2025 11:54 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 13:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Barış Alper vetosu!
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Bu sezon tüm planlarını Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı üzerine kuran Galatasaray, mevcut kadrosunu korumak istiyor.

Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ayrılığını henüz dolduramayan Sarı-kırmızılar yönetimi, as takımda forma giyen hiçbir isimle vedalaşmayacak.

Bu isimlerin başında ise Barış Alper Yılmaz geliyor. İngiltere'den önemli talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz'ın satışı veto edildi.


Milli yıldıza ancak gelecek sezon için bir ayrılığın söz konusu olabileceği iletildi.

Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın gidişine izin vermiyor.

BARIŞ'IN TAVRI MEST ETTİ

Daha önce Nottingham Forest ve West Ham United'ın teklifte bulunduğu Barış için menajerler vasıtasıyla yeni teklifler de geliyor. Yeni sezonda önemli bir kadro oluşturmak için Barış Alper'i bırakmak istemeyen yönetim, gelecek sezon eğer gitmek isterse transferinde kolaylık sağlanacağının sözünü verdi.

Milli oyuncu da tüm çalışmalarını takımda kalıyormuş gibi yapıyor ve ayrılık için yönetimden herhangi bir talepte bulunmuyor. Barış'ın kulübü sahiplenen bu tavrı sarı kırmızılı yönetimi çok mutlu ediyor. 

 
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