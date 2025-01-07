Galatasaray Daikin, Avrupa'da Olympiakos'a konuk!

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda çarşamba günü Olympiakos'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, Avrupa'da Olympiakos'a konuk!
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07 Ocak 2025 14:48
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Mercouri Rentis'te oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 4'lü final turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Rövanş mücadelesi, 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Galatasaray, yarı finale çıkması durumunda Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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