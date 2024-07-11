Galatasaray'da Yusuf Demir planı!

Galatasaray, geçen sezon Basel'de fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i bu kez Süper Lig'de oynayabileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Yusuf Demir planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2024 11:12
Galatasaray'da geçen sezon Basel'e kiralanan Yusuf Demir, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

21 yaşındaki genç futbolcu, İsviçre temsilcisi Basel'de sadece 13 maçta süre buldu.

Galatasaray, Yusuf Demir'i yeniden kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılıların planı ise genç futbolcuyu bu sezon Süper Lig'de daha fazla oynayabileceği bir takıma göndermek.

Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery