Galatasaray'da Yusuf Demir planı!

Galatasaray'da geçen sezon Basel'e kiralanan Yusuf Demir, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
21 yaşındaki genç futbolcu, İsviçre temsilcisi Basel'de sadece 13 maçta süre buldu.
Galatasaray, Yusuf Demir'i yeniden kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılıların planı ise genç futbolcuyu bu sezon Süper Lig'de daha fazla oynayabileceği bir takıma göndermek.
Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki genç futbolcu, İsviçre temsilcisi Basel'de sadece 13 maçta süre buldu.
Galatasaray, Yusuf Demir'i yeniden kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılıların planı ise genç futbolcuyu bu sezon Süper Lig'de daha fazla oynayabileceği bir takıma göndermek.
Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.