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Galatasaray'da "Yeni transfer" Zaniolo!

Galatasaray'da kiradan dönen isimlerden olan Nicolo Zaniolo'nun hazırlık maçında gösterdiği performans dikkat çekti.

calendar 13 Temmuz 2025 09:34 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 'Yeni transfer' Zaniolo!
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Şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

Ümraniye Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçta 2 sezondur farklı takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

İtalyan yıldız bir de gol atarken, sarı-kırmızılılarda ağları havalandıran diğer isimler Berkan Kutlu, kiralıktan dönen Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve 16 yaşındaki santrfor Ada Yüzgeç oldu.

Galatasaray'da Zaniolo'nun performansı sosyal medyada gündem oldu. İtalyan yıldız için, "Yeni transfer." yorumları yapıldı. 

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