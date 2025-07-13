Şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.
Ümraniye Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçta 2 sezondur farklı takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
İtalyan yıldız bir de gol atarken, sarı-kırmızılılarda ağları havalandıran diğer isimler Berkan Kutlu, kiralıktan dönen Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve 16 yaşındaki santrfor Ada Yüzgeç oldu.
Galatasaray'da Zaniolo'nun performansı sosyal medyada gündem oldu. İtalyan yıldız için, "Yeni transfer." yorumları yapıldı.
Ümraniye Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçta 2 sezondur farklı takımlara kiralanan Nicolo Zaniolo, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
İtalyan yıldız bir de gol atarken, sarı-kırmızılılarda ağları havalandıran diğer isimler Berkan Kutlu, kiralıktan dönen Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve 16 yaşındaki santrfor Ada Yüzgeç oldu.
Galatasaray'da Zaniolo'nun performansı sosyal medyada gündem oldu. İtalyan yıldız için, "Yeni transfer." yorumları yapıldı.