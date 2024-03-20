Galatasaray'da VIP koltuk fiyatları belli oldu!

Galatasaray, 2024-2025 sezonu için VIP koltuk yenileme fiyatlarını duyurdu. Fiyatlar 165 bin ile 220 bin lira arasında değişiyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da VIP koltuk fiyatları belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2024 09:27
Galatasaray'da yeni sezonun VIP koltuk fiyatları belli oldu.

Yapılan açıklamada yeni sezonun VIP koltuk üyeliklerinin bugünden itibaren yenilenebileceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılıların duyurusunda koltuk yenileme fiyatları 165 binden başlıyor ve 220 bin liraya kadar çıkıyor.

İŞTE FİYATLAR

RAMS Park'ta 100, 101V ve 125V blokları 165 binden; 202, 224, 211 ve 215 numaralı bloklar 180 binden; 201, 225, 212 ve 214 numaralı bloklar 190 binden ve 213 numaralı blok 220 bin lira karşılığında yenilenebilecek.

Taraftarlar 29 Mart saat 17.00'ye kadar bu işlemleri yapabilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery