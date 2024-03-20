Galatasaray'da yeni sezonun VIP koltuk fiyatları belli oldu.
Yapılan açıklamada yeni sezonun VIP koltuk üyeliklerinin bugünden itibaren yenilenebileceği duyuruldu.
Sarı-kırmızılıların duyurusunda koltuk yenileme fiyatları 165 binden başlıyor ve 220 bin liraya kadar çıkıyor.
İŞTE FİYATLAR
RAMS Park'ta 100, 101V ve 125V blokları 165 binden; 202, 224, 211 ve 215 numaralı bloklar 180 binden; 201, 225, 212 ve 214 numaralı bloklar 190 binden ve 213 numaralı blok 220 bin lira karşılığında yenilenebilecek.
Taraftarlar 29 Mart saat 17.00'ye kadar bu işlemleri yapabilecek.
Yapılan açıklamada yeni sezonun VIP koltuk üyeliklerinin bugünden itibaren yenilenebileceği duyuruldu.
Sarı-kırmızılıların duyurusunda koltuk yenileme fiyatları 165 binden başlıyor ve 220 bin liraya kadar çıkıyor.
İŞTE FİYATLAR
RAMS Park'ta 100, 101V ve 125V blokları 165 binden; 202, 224, 211 ve 215 numaralı bloklar 180 binden; 201, 225, 212 ve 214 numaralı bloklar 190 binden ve 213 numaralı blok 220 bin lira karşılığında yenilenebilecek.
Taraftarlar 29 Mart saat 17.00'ye kadar bu işlemleri yapabilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU