Galatasaray'da Solbakken'e Omar garantisi

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Ola Solbakken için, vatandaşı Omar Elabdellaoui güvence verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Solbakken'e Omar garantisi
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02 Ocak 2022 13:19
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Ola Solbakken'e, vatandaşı Omar Elabdellaoui'den tam not geldi.

Galatasaray teknik heyetiyle yaptığı görüşmede, Solbakken'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Omar'ın, "Harika bir transfer olur. Geleceği çok parlak. İleride çok büyük kulüplerde görebiliriz" sözleriyle vatandaşına övgü yağdırdığı öğrenildi.

BU SEZON 5 GOL ATTI

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Solbakken, bu sezon Bodo Glimt'te 5 gol attı.




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