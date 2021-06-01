Galatasaray'da sol beke çare: Karim Hafez

Galatasaray, sol bek transferi için arayışlarına devam ediyor. Abdurrahim Albayrak'ın, Malatyaspor'un başarılı sol beki Karim Hafez için devreye girdiği belirtildi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da sol beke çare: Karim Hafez
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01 Haziran 2021 10:22
Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Karim Hafez, Galatasaray'ın transfer listesine dahil oldu. Kiralık anlaşması biten Saracchi ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, Mısırlı futbolcuyu transfer etmek istediği ifade edildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre içinde 25 yaşındaki sol bek için Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme yapacağı ortaya çıktı

MISIR HATTI

Mustafa Muhammed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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