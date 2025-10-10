10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Galatasaray'da Singo, erken dönecek!

Galatasaray'da derbide sakatlanan Wilfried Singo, Bodo/Glimt maçına yetişebilmek için yoğun çaba harcıyor.

calendar 10 Ekim 2025 09:20
Haber: Sözcü, Fotoğraf: DHA
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun tedavi sürecinde gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim'deki Bodo/Glimt maçında sahada olmak isteyen Singo, sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti ile el ele verip beklenenden erken iyileşmek için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

Beşiktaş derbisinde geçirdiği sakatlığın normal şartlarda iyileşme süresi üç hafta... Ancak Fildişili oyuncunun tedavisi için yoğun mesai harcanıyor.
 
Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 7 maça 24 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
