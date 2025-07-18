Galatasaray'da savunmaya Akanji

Galatasaray, yeni sezonda lig ile birlikte Avrupa'da da başarı istiyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu doğrultuda savunmaya yeni bir yabancı stoper istiyor.
GÜNDEM AKANJI
Galatasaray, bu doğrultuda transfer için bir kez daha Manchester City'ye yöneldi. İngiliz ekibinden kaleci Ederson ile ilgilenen ve İlkay Gündoğan'ı gündeminde tutan Galatasaray, savunma için de Manchester City'den Manuel Akanji'yi gündemine aldı.
Akanji, stoperin yanı sıra beklerde de görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan İsviçreli savunma oyuncusu 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun, Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
GÜNDEM AKANJI
Galatasaray, bu doğrultuda transfer için bir kez daha Manchester City'ye yöneldi. İngiliz ekibinden kaleci Ederson ile ilgilenen ve İlkay Gündoğan'ı gündeminde tutan Galatasaray, savunma için de Manchester City'den Manuel Akanji'yi gündemine aldı.
Akanji, stoperin yanı sıra beklerde de görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Manchester City'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan İsviçreli savunma oyuncusu 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun, Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.