Galatasaray'da sağ bek için öne çıkan isim: Zeki Çelik

Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışından rekor bir gelir elde eden sarı-kırmızılılar, transfer için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosuna katmak istediği yıldız için girişimlerde bulunan yönetim, transferde geri sayıma geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sağ bek için öne çıkan isim: Zeki Çelik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 10:05
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Ocak ayını hareketli geçiren sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimlerin belli olmasıyla sıra transfere geldi. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'den ciddi bir gelir elde edildi.

30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı. Yıldız futbolcudan rekor transfer bedeli kazanan yönetimin transferde eli güçlendi.

Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından yeni sağ bek arayışları hız kazandı.

ZEKİ ÇELİK GALATASARAY'A!

Sarı-kırmızılılar, bu bölge için Roma'da forma giyen A Milli yıldızımız Zeki Çelik'i gündemine aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Angelino'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Roma, Zeki Çelik'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor. Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery