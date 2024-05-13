Galatasaray'da pusula renk seçimi gerçekleştirildi

Galatasaray'da başkan adaylarının renk seçimi yapıldı. Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da pusula renk seçimi gerçekleştirildi
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13 Mayıs 2024 19:21
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 19:24
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunda yarışacak başkan adayları Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un renk seçimleri gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki renk seçiminde Dursun Özbek'i Metin Öztürk, Süheyl Batum'u ise Rezan Epözdemir temsil etti.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleştirilen renk çekiminin ardından seçimde Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

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